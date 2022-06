Spesa al supermercato? Con un semplice gesto puoi arrivare a risparmiare fino alla metà: non lo fa quasi nessuno ma è fondamentale!

Il caro-prezzi è ormai un fenomeno che va ad incidere su qualunque tipo di attività economica, dal rifornimento alla pompa di benzina fino alla spesa quotidiana nei supermercati di fiducia. Quest’ultimo settore, in particolare, sta vedendo crescere in maniera vertiginosa il costo di prodotti di prima necessità, quali il grano duro e l’olio.

Vi sono, tuttavia, una serie di accortezze che si possono mettere in pratica per evitare di trovarsi di fronte a prezzi a dir poco insostenibili. Oltre a prestare attenzione alle promozioni e ai prodotti in scadenza – venduti sul mercato a cifre più basse -, quello che possiamo fare è adottare una serie di comportamenti che si rivelano essere dei preziosi alleati per il risparmio. Uno di questi, seppur semplicissimo, viene tralasciato letteralmente da tutti…

Spesa al supermercato? Con un semplice gesto risparmi la metà: non lo fa quasi nessuno

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Primark lancia il capo dell’estate in super sconto, i clienti non resistono: la nuova collezione

Oltre a consigli triti e ritriti, come quello di recarsi al supermercato muniti di lista della spesa – che previene dall’acquisto di prodotti extra che, in realtà, non sono fondamentali -, vi sarebbe una semplicissima e banale accortezza che, se messa in atto, può davvero incidere positivamente sul costo della vostra spesa.

Moltissime persone, pur di risparmiare tempo ed evitare di fare la fila, tendono ad acquistare gli affettati e i formaggi – indispensabili per la nostra cucina – già confezionati. Un errore comunissimo e che, in realtà, può arrivare ad influire sul costo del prodotto finale fino addirittura al doppio.

Acquistare salame al banco, ad esempio, è possibile ad una cifra pari a circa 15€ al kg, mentre comprarlo già confezionato vuol dire prepararsi a spendere una cifra pari a 30€ al kg – esattamente il doppio -.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Supermercato: cibi in aumento fino al 70%, cosa costa veramente tanto

Seguendo questa piccola e banale accortezza, i clienti potranno arrivare a risparmiare delle considerevoli somme; il tutto, ovviamente, senza che la qualità del prodotto venga in alcun modo intaccata.

INTERVISTA A GIUSEPPE ROCCUZZO – IL VIDEO DI YESLIFE