Approda con originalità e un prezzo mai così vantaggioso il capo dell’estate 2022. L’incredibile sconto di Primark attira milioni di clienti negli store.

La stagione estiva è appena stata inaugurata ma le incredibilmente richieste novità di quest’annata non smettono di sorprendere i fedeli osservanti della moda. Primark, nel frattempo, sceglie di restare aggiornato sulle nuove tendere e lancia per l’occasione il capo dell’estate 2022. Il prezzo in ribasso ha causato folle negli store di tutta Italia.

D’origine Irlandese, fondata con precisione a Dublino verso la fine degli anni ’60, la catena altamente qualificata principalmente nel settore di abbigliamento e accessori è uno degli essenziali punti di riferimento per le maggiori capitali europee quanto per gli stessi Usa dove risiede attualmente la sua sede centrale. Dalle menti creative in diretta da Boston, l’ultima novità alla moda che caratterizza la nuova collezione del marchio appartenente alla Associated British Foods, avrebbe letteralmente stregato l’infinita lista di suoi clienti in tutto il mondo.

Primark lancia il capo dell’estate in super sconto, i clienti non resistono: la nuova collezione

Traendo ispirazione dalle magiche atmosfere estive tipiche del sud della penisola italiana la catena irlandese ha promosso in questo inizio di giugno il capo di stagione per eccellenza. Chiunque potrà dire di sentirsi totalmente pronto per affrontare, con la giusta dose di comodità ed eleganza, le giornate in spiaggia.

“Beach day ready” assicurato, dunque: grazie alla promozione indetta a riguardo dei nuovi top ora disponibili in varie colorazioni. La scelta non ha limiti. Si va dalle tinte più sgargianti in pastello alle tinte più neutre.

Nell’esempio appena condiviso dalla pagina Instagram ufficiale Primark, e presto divenuto virale sui social, si mostrano infatti le due colorazioni preferite dai clienti. La prima, in arancione fluo, e la seconda in un più morbido color sabbia.

Il prezzo resta convenevole come i restanti capi proposti all’interno della nuova collezione. Il top, realizzato in 15% di cotone riciclato, è in vendita a soli 4 euro.

Alla stregua delle Limited Edition riguardanti i modelli, sempre in fluo, di iconici beachwear, un’altra occasione sponsorizzata dal brand è rappresentata dalle scarpe da balletto adattate a scarpe da passeggio. E anche qui i modelli nella “versione orange” sembrano avere senza sforzi la meglio.

