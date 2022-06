Curve in primo piano e un panorama da sogno: Carolina Stramare infiamma il cuore dei suoi fan con una semplice mossa.

Mentre i vari rumors sull’inizio di una potenziale crisi con il calciatore di origini serbe, Dusan Vlahovic, continuano a diramarsi velocemente in rete in queste ore, favorendo il team Ionut Radu in vista di un più florido futuro amoroso per l’ex vincitrice di “Miss Italia” nel 2019, la stessa Carolina Stramare interviene senza preavviso. E sfodera in rete una mossa dalla “letale” sensualità.

La bellissima ventitreenne genovese, dopo la sua già trionfante partecipazione all’ottantesima edizione del concorso di bellezza nazionale, ha desiderato muovere i suoi primi passi verso il dinamico mondo del pallone. Conduttrice sportiva dal 2021, in parallelo alla sua disarmante esperienza nella stessa annata con la storica trasmissione di “Scherzi A Parte“, la nata sotto il segno dell’Acquario approda a Helbiz Live, informando gli appassionati sulle novità in tempo reale di “Serie BKT” e “A bordo campo”. L’ultimo giro di boa, ancora in atto, è infine estremamente significativo per la modella in “Adani’s Corner“.

“Sta per esplodere” Carolina Stramare la mossa audace che fa sognare: è uno schianto – FOTO

