Un ragazzo di 30 anni è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera in una galleria sulla statale 145 a Castellammare di Stabia (Napoli).

Grave incidente ieri sera sulla statale 145 all’interno di una galleria che collega Castellammare di Stabia alla penisola sorrentina. Una moto, condotta da un ragazzo di 30 anni, si è scontrata frontalmente con una vettura.

Ad avere la peggio nell’impatto il giovane centauro per cui ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Sul posto oltre ai soccorritori sono arrivate le forze dell’ordine che hanno condotto i rilievi per determinare la dinamica del sinistro.

Castellammare di Stabia, scontro frontale tra auto e moto in galleria: Ciro muore a soli 30 anni

È Ciro Accardo, 30enne residente a Torre del Greco (Napoli) la vittima dell’incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, martedì 7 giugno, all’interno della galleria che collega Castellammare di Stabia alla penisola sorrentina lungo la statale 145.

Dalle prime informazioni, riporta Repubblica ed alcune redazioni locali, il 30enne viaggiava a bordo della sua moto di grossa cilindrata che, per cause ancora da stabilire, si è scontrata frontalmente con un’auto che procedeva nell’opposto senso di marcia. Un impatto violentissimo che ha fatto terminare sull’asfalto il motociclista.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118. Per Ciro, però, ogni tentativo di rianimazione non è andato a buon fine ed i medici si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso, sopraggiunto per le gravi lesioni riportate nello scontro.

Come da prassi sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Vico Equense che hanno provveduto ai rilievi ed ora stanno cercando di risalire alle cause alla base del terribile sinistro costato la vita al 30enne. Non è chiaro come i due veicoli coinvolti si siano trovati improvvisamente nella stessa corsia della statale.

Per permettere i soccorsi, la rimessa in sicurezza della carreggiata e le operazioni delle forze dell’ordine, il tratto interessato è stato chiuso al traffico per alcune ore.

