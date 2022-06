Elodie provoca i fan con una tutina attillata, moderna Catwoman con treccine e tacchi a spillo. FOTO bombastica

Il primo evento interamente dedicato alla Generazione Zeta quello trasmesso su Tv8 ieri sera ed organizzato da “Radio Zeta Future Hits Live 2022”.

Grande festa quella che c’è stata ieri sera sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma in cui Paola Di Benedetto, Camilla Ghini e Jody Cecchetto hanno inaugurato la prima serata di “Radio Zeta Future Hits Live 2022”, l’evento organizzato per promuovere il sano divertimento dedicato alla Generazione Zeta.

Tanti gli ospiti della prima serata targata Radio Zera, la piccola di casa RTL 102.5, tra cui anche Elodie che per l’occasione ha scelto di presentare in anticipo rispetto alla tabella di marcia, il suo ultimo singolo ‘Tribale’ uscito poi in live stream su tutte le piattaforme dalla mezzanotte di oggi.

Se vi siete persi lo spettacolo allora non avete neppure idea del look scelto dalla cantante che ha fatto letteralmente esplodere i telespettatori e il pubblico presente.

Elodie fa sognare i fan, il look per la presentazione di ‘Tribale’ ha fatto gelare il sangue

PER VEDERE IL LOOK DI ELODIE, VAI SU SUCCESSIVO