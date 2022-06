In un incidente, verificatosi ieri sull’autostrada A22 tra Carpi e Reggiolo, una donna di 77 anni è morta e sette persone sono rimaste ferite. Sul posto i soccorsi e la polizia stradale.

Una donna di 77 anni ha perso la vita in un terrificante incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata di ieri lungo l’autostrada A22 nel tratto compreso tra i comuni di Carpi (Modena) e di Reggiolo (Reggio Emilia).

La vittima viaggiava a bordo di un’auto che, per ragioni al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata con un’altra vettura. Nell’impatto sono rimaste ferite altre sette persone, di cui cinque in maniera grave. Tra quest’ultimi il marito della 77enne ed un bambino di 10 anni.

Tragedia sull’autostrada A22, dove ieri mattina, giovedì 9 giugno, due auto si sono scontrate provocando la morte di una donna di 77 anni ed il ferimento di altre sette persone.

Secondo le prime informazioni, riportate da alcune fonti locali e dalla redazione del quotidiano Il Dolomiti, le due vetture sarebbero entrate in collisione nel tratto autostradale tra Carpi e Reggiolo, comuni rispettivamente in provincia di Modena e Reggio Emilia. L’urto è stato violentissimo ed i due mezzi sono andati completamente distrutti.

Intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere le persone a bordo dei due veicoli e li hanno affidati all’equipe medica. Per la 77enne, tutto inutile: i sanitari hanno constatato sul posto il decesso. Le altre sette persone sono state, invece, trasportate e ricoverate in ospedale. Cinque di loro, tra cui il marito della vittima ed un bambino di soli 10 anni, scrive Il Dolomiti, verserebbero in gravi condizioni.

I rilievi di legge ed il compito di appurare con precisione la dinamica e le cause del tragico sinistro è affidato agli agenti della Polizia Stradale, sopraggiunti sul posto insieme ai soccorsi.