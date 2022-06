Fedez riesce nell’impresa più difficile, la posizione più ambita è sua

In una sola settimana Fedez è riuscito in un’impresa piuttosto sorprendente, facendo sua una posizione ambita. Ma non ha fatto tutto da solo, ecco chi è con lui

Ogni settimana oltre alla classifica di vendita pubblicata da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), gli artisti aspettano con trepidazione di scoprire in che posizione si trovano con i propri brani in quella stilata da EarOne.

Stando ai dati raccolti è possibile scoprire quali sono i singoli più trasmessi dalle radio italiane e il loro andamento settimanale. Negli ultimi sette giorni è accaduto qualcosa di eccezionale, un’impresa che solo pochi artisti possono dire di essere riusciti a compiere.

“La dolce vita” in vetta alla classifica Earone: l’impresa di Fedez, Tananai e Mara Sattei

La scorsa settimana in vetta alla classifica di Airplay Radio c’era l’americana Lizzo, con “About That Time“, che sette giorni dopo si ritrova in terza posizione. Al primo posto schizza direttamente “La Dolce Vita“, collaborazione estiva di Fedez con Tananai e Mara Sattei, che dopo una sola settimana dall’uscita è stato decretato il singolo più trasmesso dalle radio.

Accade raramente che un brano debutti direttamente in cima alla classifica EarOne eppure il trio è riuscito in questa impresa. Il singolo ha tutte le potenzialità per trasformarsi in una hit estiva, proprio come accaduto lo scorso anno con “Mille” che vedeva sempre la firma di Fedez, accompagnato da Achille Lauro e Orietta Berti.

Al secondo posto tra i brani più trasmessi c’è ancora una volta Harry Styles con “As It Was“. Insieme a Lizzo il cantante inglese è l’unico artista internazionale presente in Top 10. Sale al quarto posto Alessandra Amoroso con “Camera 209” mentre scende in quinta posizione Marco Mengoni con il singolo “No Stress“.

Risale anche Elisa con la collaborazione con Matilda De Angelis, “Litoranea“, mentre scendono -pur rimanendo in Top 10- Irama e Rkomi con “5 Gocce“, Elodie con “Bagno a mezzanotte” e Ghali con “Fortuna“, rispettivamente al settima, ottava e nona posizione. Chiude la Top 10 la hit di Rhove “Shakerando“.

