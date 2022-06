Ballando con le stelle, addio ad un personaggio tanto amato della trasmissione: “Siamo sconvolti”

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di “Ballando con le stelle” e sono in arrivo tante novità, spunta già qualche indiscrezione

Inizierà ad Ottobre 2022 e sarà ricco di novità. Il programma di Milly Carlucci da anni è uno tra i più seguiti dagli italiani che non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli sulla prossima edizione.

“Ballando con le stelle” è una garanzia per la Rai che ogni anno lo conferma nel palinsesto. In attesa di ricevere notizie sulla trasmissione, non ci resta che parlarvi di qualche indiscrezione che da giorni sta spopolando sul web.

“Ballando con le stelle“, uno dei ballerini lascia il programma: chi è?

Nuovo Tv non ha perso occasione di pubblicare sul proprio sito di notizie un’indiscrezione che sta facendo molto discutere. Sembra che Samuel Peron sarebbe pronto a lasciare definitivamente “Ballando con le stelle”.

Il ballerino, conosciuto per aver lavorato con il programma da tanti anni, avrebbe le idee chiare sul suo futuro. Infatti, sarebbe propenso a dire addio a Milly Carlucci per intraprendere un nuovo percorso professionale.

Ultimamente lo abbiamo già visto in una versione inedita, Peron è stato un opinionista di “Oggi è un altro giorno”, programma di Serena Bortone. Ma quale sarebbe il suo prossimo step?

Secondo quanto si legge sul sito Nuovo Tv, il ballerino punterebbe ad un ruolo più alto, cioè vorrebbe essere il conduttore di qualche programma. Attualmente non ci sono smentite o conferme da parte del diretto interessato, quindi non ci resta che attendere informazioni più dettagliate.

Anche in casa Rai tutto tace, è ancora presto per scoprire maggiori particolari su “Ballando con le stelle” inerenti al cast e staff. Solo una cosa è certa: qualora il ballerino decidesse di andarsene, prendere il suo posto sarebbe un’impresa ardua sotto ogni punto di vista dal momento che l’artista è uno tra i più seguiti e il pubblico lo adora per la sua bravura e il suo modo di fare.