“Don Matteo”, Terence Hill torna finalmente su Rai Uno: il pubblico non aspettava altro

Don Matteo. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 9 Giugno? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Dopo il successo della tredicesima stagione di “Don Matteo”, Rai Uno ha riproposto il capitolo precedente. Ieri è andato in onda il secondo episodio dal titolo “Non nominare il nome di Dio invano”. Ritroviamo come protagonista il mitico Terence Hill. Rai Due ha proposto il quindicesimo episodio (dal titolo “A modo mio”) della quinta stagione dell’acclamata serie medica statunitense “The Good Doctor”. Su Rai Tre appuntamento con lo sport e l’atletica leggera per la “Diamond League” e a seguire il film “Il signor diavolo” del 2019 di Pupi Avati con Gabriel Lo Giudice, Filippo Franchini, Cesare S. Cremonini, Massimo Bonetti, Lino Capolicchio.

Canale 5 ha trasmesso una puntata di “Scherzi a parte”, storico show che prende di mira i personaggi famosi con scherzi super organizzati. Su Italia 1 abbiamo visto il film d’azione del 2020 “Hard kill” con Bruce Willis, Eva Marie e Jesse Metcalfe. L’attualità è di scena su Rete Quattro con “Dritto e rovescio”; conduce Paolo Del Debbio.

Don Matteo. Ascolti tv di giorno 9 Giugno 2022: chi ha vinto la gara di share?

“Don Matteo” piace e piace sempre. Lo conferma il fatto che la popolare serie non solo è giunta alla tredicesima stagione ma, anche quando le puntate sono trasmesse in replica, ottiene sempre il massimo dei consensi. É accaduto anche ieri, 9 giugno. Sono stati ben2.880.000 spettatori pari al 17.6% di share a sintonizzarsi su Rai Uno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Miriana Trevisan, dopo il “GF Vip” la prova più difficile con lui: “Ci abbiamo messo mesi a ritrovarci”

Secondo posto per Canale5. “Scherzi a Parte” (anch’esso in replica) ha interessato 1.959.000 spettatori con uno share del 13.8%.

Scopriamo tutti i dati:

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Ilary Blasi, la vestaglia si apre nel punto più caldo: visuale incandescente – FOTO

Rete Quattro: “Dritto e rovescio” – 1.029.000 spettatori con l’8% di share.

Rai Due: “The Good Doctor” – 989.000 spettatori pari al 5.7% di share.

Rai Tre: “Il signor diavolo” – 313.000 spettatori con il 2% di share.

Italia 1: “Hard kill” – 933.000 spettatori con il 5.5% di share.

La7: “Piazzapulita” – 808.000 spettatori pari al 4.6% di share.

Nove: “Only Fun Comico Show” – 610.000 spettatori con il 3.7% di share.

Tv8: “Radio Zeta Future Hits Live 2022” – 275.000 spettatori (1.8% di share).