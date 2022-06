Miriana Trevisan, dopo il “GF Vip” la prova più difficile con lui: “Ci abbiamo messo mesi a ritrovarci”

Miriana Trevisan. La showgirl divenuta celebre al programma “Non è la Rai” è una delle concorrenti dell’ultimo “Grande Fratello Vip”. Dopo la fine del reality ha affrontato una dura prova personale

I mesi estivi segnano una pausa per i programmi più gettonati delle reti televisive. In realtà, però, dietro le quinte sono un momento di grande fermento. É questa l’occasione, infatti, per tirare le somme, vedere cosa ha funzionato e cosa no, quali trasmissioni riconfermare e quali depennare definitivamente dai palinsesti.

Nessun timore per il “Grande Fratello Vip”. Ritroveremo il padre di tutti i reality a partire dal prossimo settembre. Al timone ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Addio alle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli; si vocifera che potrebbero esserci due sostituti di gran prestigio, Cristiano Malgioglio e Amanda Lear (almeno secondo le indiscrezioni lanciate da Dagospia). Qualche indizio anche sui futuri concorrenti. Pamela Prati ha lanciato la propria candidatura, anche Alvaro Vitali non si tirerebbe indietro ma porterebbe con sé la moglie Stefania. C’è chi parla di un grande nome come quello di Manuela Arcuri.

Miriana Trevisan, il difficile percorso dopo la fine del “Grande Fratello Vip 6”

Guardando indietro alla scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”, chi ha riscosso grande consenso e ha ottenuto una buona opportunità per rilanciare la propria carriera è stata indubbiamente la bellissima Miriana Trevisan.

La showgirl era uscita un po’ dai radar televisivi ma ha saputo sfruttare al meglio la sua partecipazione al reality così amato e seguito dal pubblico italiano.

Ad arrivare sul gradino più alto del podio nella puntata finale è stata Jessica Hailé Selassié. Miriana Trevisan è stata eliminata nel corso della competizione dimostrando, tuttavia, di avere un carattere deciso ed energico prima di lasciare la casa più spiata della televisione.

Al magazine Mio ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato le difficoltà incontrate dopo il periodo di reclusione volontaria. La showgirl classe 1972 ha ammesso di aver subito una fase di destabilizzazione nei momenti di caos dopo tante settimane trascorse in una circostanza ovattata, con poche persone intorno a lei. Anche andare al supermercato la metteva in agitazione.

La prova più ardua da superere, però, ha riguardato la ripresa dei rapporti con il figlio Nicola, nato nel 2009 dal suo precedente matrimonio con il cantante Pago. “Dopo il mio ritorno a casa si rivolgeva al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci” – ha confessato Miriana Trevisan.