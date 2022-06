Momento d’oro per Ambra Angiolini: la bella attrice saluta tutti i suoi fan ed in un attimo arrivano per lei le parole più belle

Giornate di lavoro intenso per Ambra Angiolini che in questi giorni è impegnata con le registrazioni di “X Factor”. L’ex di “Non è la Rai” è stata scelta, infatti, come giudice insieme a Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico. È bastato pochissimo per far trapelare le indiscrezioni che tra le due star della giuria, proprio Ambra e Fedez, non corra buon sangue.

Secondo il settimanale Chi, infatti, tra i due ci sarebbero stati già i primi dissapori dati da un rapporto nel quale non si è creato del feeling. I due cosa ne pensano? Rispondono con un balletto nel camerino di “X Factor” nel quale si esibiscono insieme sulle note di “T’appartengo”, successo di Ambra del 1994.

Insomma, un modo leggero e simpatico per rispedire al mittente le insinuazioni con l’aggiunta della condivisione da parte dell’artista, nelle sue Instagram story, dello scatto di papà Fedez insieme ai suoi due bambini, Leone e Vittoria, proprio nello studio del talent.

Ambra Angiolini, per lei le parole più belle. Il VIDEO

