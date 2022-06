Hai mai provato ad inserire il tè nel water? Ti basta farlo una volta per non tornare più indietro. Quello che è in grado di fare ti lascia senza parole

Il tè è una delle bevande più amate. Dopo il caffè, forse la più desiderata dagli italiani che lo scelgono per fare colazione ma anche per ristorarsi nei pomeriggi di freddo. Un’usanza tipica degli inglesi che non rinunciano al famoso tè delle 5 del pomeriggio, che noi abbiamo importato e che ha avuto grande favore.

Il tè, oggi disponibile in tantissimi gusti fruttati oltre nel tradizionale nero, è un mezzo anche per riunirsi con le amiche e scambiare quattro chiacchiere, per concedersi una pausa dal lavoro e staccare la spina per pochi minuti. Ma sapevi che può essere usato anche per le pulizie domestiche? Hai mai provato il tè nel water?

Ti assicuriamo che quello che è in grado di fare è davvero sorprendente. Ti basta provarlo una volta per non farne più a meno. Ti spieghiamo tutto.

Tè nel water, la soluzione mai vista prima

Tenere il bagno sempre pulito non è un’impresa facile. È il luogo più delicato della casa ma anche uno dei più frequentati durate la giornata. Per garantire una corretta igiene personale è indispensabile che sia costantemente igienizzato.

Spesso ci si affida a prodotti chimici molto costosi, ma sai che non è necessario? Ci sono tantissimi rimedi naturali che possono essere messi in pratica. Per la pulizia e l’igiene del water hai mai provato il tè?

Basta usarlo alla sera e quello che accade di notte è davvero sorprendente. Eliminare i cattivi odori e pulisce a fondo evitando la formazione di incrostazioni e macchie gialle. Pulire il water non è mai stato così facile e soddisfacente.

Ma come utilizzare il tè? Basta buttare una bustina di tè nel water alla sera, prima di andare a letto lasciandola in azione tutta la notte. Disinfetta, elimina tutte le macchie e rende anche l’acqua meno calcarea.

Al mattino basta dare un ultimo tocco con lo scopino districando a fondo e su tutte le pareti interne per spalmare il tè. Si tira lo sciacquone e per tutto il giorno il water sarà bianco, brillante e profumato.