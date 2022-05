Aglio nel wc, hai mai provato ad usarlo alla sera? Succede quello che non avresti mai immaginato. È un grande successo

Tenere la casa in ordine e pulita è un mantra al quale molti non riescono a rinunciare. Fare in modo che ogni cosa sia al suo posto e che tutte le zone dell’appartamento siano sempre profumate e senza sporcizia non è facile però, soprattutto con i mille impegni di lavoro e famiglia.

Molte volte si fa ricorso a prodotti chimici super sponsorizzati in tv e non solo per eliminare le macchie di sporco e lasciare pulita la casa. Certamente funzionano ma all’ambiente chi ci pensa? Ricordiamoci che tutti i prodotti chimici non fanno altro che inquinare andando ad intaccare ancora di più il fragile equilibrio nel quale si trova il nostro pianeta.

E allora come fare? Rivolgendosi semplicemente alla natura. Ad esempio per la pulizia del wc possiamo affidarci all’aglio, lo sapevi? Il risultato è miracoloso, adesso ti dichiamo come fare.

Aglio nel wc alla sera, ecco il risultato super

L’aglio è un condimento molto usato in cucina ma ha anche tante altre proprietà. Lo sapevi che è un ottimo alleato per la pulizia della casa? Può essere usato quotidianamente in diversi modi ma per il bagno è super.

Il bagno, infatti, è forse una delle stanze della casa a cui si guarda con più attenzione per fare in modo che sia sempre igienizzato. È proprio in questo che l’aglio fa il suo lavoro. Una soluzione non solo veloce, efficace, economica ma anche ecologica e del tutto naturale per la pulizia del wc.

Basta inserire alla sera, prima di andare a letto, l’aglio nel wc e al mattino il risveglio sarà fantastico. Ne basta uno spicchio sbucciato lasciandolo in azione tutta la notte. Al mattino basta tirare lo sciacquone ed il gioco è fatto. Tutto sarà pulito e disinfettato.

Oltre che così l’aglio nel wc può essere usato anche in un altro modo. È in grado, infatti, di eliminare le macchie gialle di incrostazioni che si creano. Basta far bollire quattro spicchi di aglio sbucciati in due litri di acqua, lasciare raffreddare e versare la miscela nel water pulendo tutte le pareti con lo scopino.

In un attimo le macchie gialle andranno via grazie all’azione anti-batterica e anti-funghi dell’aglio, un vero alleato del pulito per la casa.