Romina Power pubblica una FOTO con LUI, i suoi auguri commoventi arrivano al cuore. Al Bano geloso?

La cantante e attrice sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto in cui si trova insieme all’ex marito e ad un altro uomo che ha fatto la storia della conduzione in Italia.

Non ci sono stati tanti uomini nella vita di Romina Power, di importanti almeno. Sicuramente suo padre, l’attore hollywoodiano Tyrone Power morto prematuramente nel 1958 e Al Bano, la cui storia d’amore, iniziata quando lei aveva appena 16 anni, ha stregato intere generazioni di affezionati in tutto il mondo.

C’è però ancora una figura da citare nella sua vita, un uomo che l’ha sempre supportata e valorizzata come donna e professionista, a cui lei, con qualche giorno di ritardo, ha voluto fare pubblicamente gli auguri sul suo profilo Instagram.

“Con un po’ di ritardo mando i miei auguri di buon compleanno al caro…💝🤗”. Di chi si tratta?

Romina Power, il commovente messaggio per Pippo Baudo

“….auguri di buon compleanno al caro Pippo Baudo”. Così termina il messaggio della Power. La si vede nello scatto abbracciata calorosamente al presentatore sul palco dell’Ariston accanto ad Al Bano poco distante da loro.

Occhi felici e spensierati ii un periodo memorabile della sua vita in cui alla guida del Festival si destreggiava un intrepido Baudo vigoroso e sempre attento a mettere a proprio agio ogni concorrente.

I fan sono esplosi di gioia nel leggere il messaggio della cantante, c’è anche chi, con estrema emozione, scrive: “Non è mai troppo tardi per le belle azioni colme di affetto…❤️”.

Pippo Baudo il 7 giugno ha festeggiato 86 anni, anche se non ha scelto di farlo in maniera altisonante e pubblica. Il conduttore infatti qualche anno fa consapevolmente ha preferito ritirarsi dalle scene per lasciare spazio alle nuove generazioni, Amadeus in primis.

Le sue ultime apparizioni in tv sono state nel 2021 come ballerino per una notte a “Ballando con le Stelle” e nello stesso anno come giudice del ‘Premio TIM’ ad “Amici di Maria De Filippi”.