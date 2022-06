Vanessa Incontrada si è mostrata intenta a godersi il sole in spiaggia. In bikini sul suo volto, pieno di lentiggini, un grande sorriso ha riscaldato il pubblico: visione stupefacente.

Rilassata e sorridente. Così si è mostrata Vanessa Incontrada dopo i giorni di bufera in cui è finita nel mirino a seguito degli scatti di un paparazzo in cui è ritratta in spiaggia a Follonica. Foto che hanno scatenato una marea di critiche sotto l’accusa di essere al limite del body shaming (è ritratta in bikini) e per alcuni non sarebbe neppure lei.

Non è la prima volta che la forma fisica dell’attrice spagnola finisce sotto i riflettori: dopo la prima gravidanza, le sue curve sono state oggetto di critiche, ma lei non se n’è mai curata troppo anzi ne ha fatto il suo punto di forza.

Testimonial di Elena Mirò, brand di taglie forti, si è fatta promotrice di messaggi di body positive. Per rispondere all’ennesima bufera sul suo fisico – dopo la diffusione delle foto che la ritraggono in bikini – ha condiviso sui social uno scatto in cui si mostra intenta ad allenarsi: ora si aggiunge un nuovo post in cui è ripresa proprio mentre è al mare in bikini.

Vanessa Incontrada in spiaggia, bikini: visione clamorosa

Per vedere l’ultimo scatto di Vanessa Incontrada, vai su Successivo