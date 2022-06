Aka7even, in arrivo il duetto per l’estate: con lui uno dei nomi più amati

Dopo aver appena concluso il tour Aka7even si prepara a lanciare il nuovo singolo per l’estate: con lui un nome del tutto inaspettato

Pur avendo rilasciato da poco il singolo “Come la prima volta” Aka7even è quasi pronto a presentare al pubblico un nuovo pezzo. L’ex allievo di Amici si prepara a debuttare una nuova canzone cucita apposta per la stagione estiva. Riuscirà a replicare il successo ottenuto lo scorso anno con “Loca“?

Sebbene non sia stata ancora annunciata una data, l’artista ha regalato un assaggio del nuovo singolo all’ultima tappa del suo tour avvenuta al Fabrique di Milano, lasciando intendere che non manchi poi molto alla sua uscita. Questa volta non sarà però da solo, accanto a lui uno dei nomi più amati della scena urban e rap italiana.

Aka7even presenta “Toca”: il nuovo singolo che farà ballare tutti

Dopo aver concluso il tour che lo ha visto infiammare i palchi delle principali città italiane, Aka7even torna con un nuovo singolo per l’estate. Si tratta infatti di un brano che strizza l’occhio al genere reaggeton, realizzato con l’obbiettivo di entrare a far parte della colonna sonora della stagione ormai alle porte.

Dall’anteprima portata sul palco di Milano il pubblico ha avuto modo di ascoltare alcune note di “Toca“, questo il titolo del singolo, che vedrà un ospite d’eccezione. Aka7even si affianca per l’occasione a Gué Pequeno, sorprendendo tutti coloro che credevano stesse per pubblicare un duetto differente.

Negli ultimi giorni sui canali social dell’artista i fan non hanno potuto fare a meno di notare uno scambio di messaggi tra Aka7even e Brenda Asnicar, nota al grande pubblico per aver interpretato la “divina” Antonella ne “Il Mondo di Patty“. Quest’ultima, trasferitasi da poco in Italia, avrebbe lasciato intendere la possibilità di comparire come featuring nel nuovo brano del giovane.

Sebbene la prossima uscita di Aka7even non la vedrà protagonista questo non significa che i due non abbiano qualcosa in serbo per i fan. Una possibile collaborazione in arrivo?

