La classifica FIMI della settimana non lascia dubbi e dopo la vittoria ad “Amici” per il giovane Luigi Strangis arriva un’altra grande soddisfazione

Come ogni settimana è possibile dare uno sguardo all’andamento delle vendite musicali del nostro Paese grazie alla classifica riportata da FIMI. Scopriamo quali sono i singoli, gli album e i vinili più ascoltati e acquistati degli ultimi sette giorni.

Numerosi i cambiamenti sui podi della settimana che vedono tre nuovi debutti in vetta alle tre classifiche. Uno di questi vede protagonista il giovane Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di “Amici“. E se il suo debutto sorprende, non lo fa invece quello del singolo di Fedez, Tananai e Mara Sattei che arriva a conquistare il posto più ambito come da previsione.

Luigi Strangis: da “Amici” alla numero uno. Il sorprendente debutto del giovane artista

Debutta direttamente in prima posizione Luigi Strangis con l’omonimo EP, il primo progetto discografico per il vincitore dell’ultima edizione di “Amici“. È suo il disco più venduto della settimana che conquista la vetta della classifica FIMI degli album più acquistati e ascoltati degli ultimi sette giorni in Italia. Al secondo posto debutta invece Capo Plaza con “Hustle Mixtape” mentre risale in terza Lazza con “Sirio“.

LEGGI ANCHE -> Il Volo, l’invito più strabiliante di tutti è arrivato: la band è in fribillazione

Non sorprende il risultato ottenuto da Fedez, Tananai e Mara Sattei che con il singolo “La Dolce Vita” debuttano al primo posto tra i brani più venduti della settimana, già candidato per il titolo di tormentone dell’estate. Il trio riesce nell’impresa di battere uno degli artisti del momento, Blanco, che con “Nostalgia” entra in classifica FIMI in seconda posizione. Scende dopo numerose settimane Rhove che con “Shakerando” perde la prima posizione ma non il podio. È suo il terzo posto di questa settimana.

LEGGI ANCHE -> Chi è l’attrice che interpreterà Madonna nel suo nuovo film: tutto su di lei

Debutto anche in cima alla classifica dei vinili più venduti che vede Ketama126 conquistare la vetta con “Armageddon“. Se resta fisso Harry Styles con “Harry’s House” al secondo posto, al terzo arriva invece Capo Plaza con il nuovo progetto “Hustle Mixtape“.