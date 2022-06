Chi è l’attrice che interpreterà Madonna nel suo nuovo film: tutto su di lei

Madonna è solo l’ultima delle icone della musica a cui sarà dedicato un film biografico, di cui proprio lei sarà regista. Dopo numerose selezioni è stata scelta l’attrice che la interpreterà: ecco di chi si tratta

Elton John, Freddie Mercury e i Queen, Elvis Presley sono solo alcuni dei nomi che hanno fatto la storia della musica e le cui storie sono approdate direttamente sul grande schermo. Negli ultimi anni i film biografici sulle icone musicali hanno ottenuto un grande riscontro dal pubblico, accorso nelle sale cinematografiche per rivivere le vite e le carriere dei più grandi.

Accadrà anche per un’altra icona, questa volta femminile. Si tratta di Madonna che da diverso tempo sta lavorando alla produzione del suo film. Sarà proprio lei a dirigerlo e dopo numerose audizioni sembra essere riuscita a trovare la persona perfetta per interpretare se stessa.

Chi interpreterà Madonna nel suo film biografico: la prescelta è Julia Garner

Ad annunciare il nome della prescelta è la fonte americana Variety, dopo numerose indiscrezioni e ipotesi. Tra le attrici prese in considerazione per il ruolo anche Florence Pugh e Alexa Demie, ma la scelta di Madonna e del team di produzione è ricaduta su Julia Garner.

L’attrice vincitrice di due premi Emmy è nota al grande pubblico principalmente per aver interpretato Ruth Langmore nella serie “Ozark” e Anna Delvey in “Inventing Anna“. Julia Garner oltre a una vaga somiglianza estetica è riuscita a convincere Madonna soprattutto per il suo talento e per la straordinaria capacità di impersonificare la stessa icona pop. Dopo una serie di provini che hanno messo alla prova le attrici anche sul fronte canoro, la scelta è ricaduta su di lei.

Garner sarebbe alle prese con gli ultimi dettagli contrattuali ma pare sia ormai cosa fatta. Il film scritto e diretto da Madonna vuole focalizzarsi sulla musica e sul percorso realizzato dall’artista, raccontato attraverso aneddoti inediti e aspetti di vita privata descritti e rivelati dalla diretta interessata.