Ambra Angiolini di nuovo tra le braccia di Renga? Il gesto dell’ex marito non lascia dubbi

Che succede tra la conduttrice e il cantante dopo tanti anni di lontananza? Sembra un ritorno di fiamma in piena regola.

Il 2004 è stato un anno fortunato per Francesco Renga perché ha conosciuto la sua futura moglie, ex volto di “Non è la Rai” e con lei ha scelto di mettere su famiglia e sposarsi. 11 meravigliosi anni in cui i due si sono amati reciprocamente e si sono fatti amare a loro volta dai fan che da sempre tifavano per loro.

Dalla loro unione sono nati anche i figli Jolanda e Leonardo, gioia e orgoglio di entrambi. Per incomprensioni personali però nel 2015 hanno scelto congiuntamente di lasciarsi, nonostante tra tutti e due esista ancora un ottimo rapporto di complicità e amicizia che si nota nei momenti di difficoltà e che esprimono pubblicamente anche sui social.

Nonostante il tempo sia passato, molti ancora sperano che i due possano prima o poi trovare una nuova serenità insieme come un tempo. A tal proposito proprio un recente gesto del cantante verso Ambra Angiolini farebbe proprio pensare ad un loro ritorno di fiamma.

Francesco Renga, il gesto per Ambra sembra una dichiarazione d’amore

Ogni volta che sono insieme sembrano ancora i due ragazzini spensierati del 2004 quando per la prima volta si sono dichiarati amore incondizionato. Proprio per questo molti tifano ancora per un possibile ricongiungimento degli ex amanti, anche se pare che per Renga prosegua la relazione con l’imprenditrice alberghiera Diana Poloni.

L’ultimo gesto social di lui però ha fatto emozionare i fan che non si aspettavano un gesto così intenso da parte di Renga nei confronti di Ambra.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Victoria dei Maneskin lo fa ancora, il nudo è a prova di cuore: peccato di gola assurdo – FOTO

Visto che le scuole sono finite, nelle stories Instagram ha infatti scelto di promuovere ancora una volta il libro pubblicato dall’ex compagna, intitolato ‘InFame‘, dichiarando che si tratta di un’ottima proposta da scegliere per trascorrere le ore sotto l’ombrellone.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Justin Bieber, l’annuncio che ha sconvolto i fan: “Non posso crederci che lo sto scrivendo davvero”

Si tratta di un racconto autobiografico dell’attrice che in passato ha sofferto di bulimia fino alla nascita della figlia Jolanda. Renga però non si è limitato a questo: sono già diversi giorni che invita i suoi fan a vedere la nuova stagione di “X Factor” dove proprio Ambra è una delle giurate. Gesto d’amore o solo amicizia consolidata?