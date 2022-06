La ragazza di 14 anni investita da un’auto martedì sera a Lodi è deceduta in ospedale, dove era stata trasportata in condizioni critiche.

Non ce l’ha fatta la ragazza di 14 anni che martedì sera era stata investita da un’auto mentre attraversava la strada a Lodi per recarsi ad una festa organizzata all’interno del liceo che frequentava. Dopo l’impatto la 14enne è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

A nulla, purtroppo, sono serviti gli sforzi dei medici che hanno tentato di salvarle la vita: la 14enne è deceduta poco dopo il ricovero per le gravi lesioni riportate. Ora la dinamica della tragedia è al vaglio delle forze dell’ordine.

Lutto a Lodi per la morte di Oriana Fregoni, la ragazza di 14 anni investita da un’auto nella serata di martedì 7 giugno.

L’adolescente, secondo quanto appurato, come riporta la redazione de Il Giorno, stava attraversando la strada in via D’acquisto per raggiungere il liceo scientifico Gandini, che frequentava, dove era stata organizzata la festa di fine anno. Improvvisamente è sopraggiunta una vettura, condotta da un 70enne, che l’ha centrata in pieno scaraventandola a diversi metri di distanza sull’asfalto.

Tempestivo l’intervento del personale medico del 118 che ha soccorso la 14enne e l’ha trasportata d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale pediatrico di Brescia, dove è arrivata in condizioni disperate. Qui i medici hanno provato a salvarle la vita, ma ieri mattina il tragico epilogo con la dichiarazione della morte cerebrale di Oriana. I genitori, scrive Il Giorno, hanno dato l’autorizzazione all’espianto e la donazione degli organi.

Sul drammatico incidente, la Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un’inchiesta che dovrà accertare con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Sotto choc per la morte della 14enne, che viveva con la famiglia in una cascinatra Rivolta e Spino, i compagni di scuola, il personale del Gandini e l’intera comunità locale