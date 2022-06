Una bambina di soli 4 mesi è morta ieri mattina all’ospedale di Oderzo (Treviso), dove era stata accompagnata poco prima dai genitori. Inutili i tentativi di rianimazione.

Dramma ieri mattina a Oderzo, in provincia di Treviso. Una bambina di appena quattro mesi è deceduta in ospedale, dove era arrivata poco prima priva di sensi accompagnata dai genitori. I medici hanno provato a salvarla, ma non c’è stato nulla da fare.

Dopo i prolungati tentativi di rianimazione, il personale sanitario si è arreso costatandone il decesso. Non sono ancora state stabilite con certezza le cause della morte, ma si ipotizza possa essersi trattato di una “morte in culla“.

Oderzo, bambina di 4 mesi muore poco dopo l’arrivo in ospedale: si ipotizza “morte in culla”

Nella mattinata di ieri, mercoledì 7 giugno, una bambina di soli quattro mesi è morta all’ospedale di Oderzo, centro della provincia di Treviso.

Qui era arrivata, secondo quanto riporta un comunicato pubblicato sul sito del’azienda Ulss 2 Trevigiana, accompagnata dai genitori e non mostrava segni di vita. Anestesista e pediatra hanno, dunque, attivato le manovre salvavita, durate a lungo. Purtroppo, per la piccola, nata lo scorso 10 febbraio, è stato tutto inutile: i medici si sono arresi all’evidenza dichiarandone la morte.

Ora, come riferito dall’Ulss 2 Trevigiana, a stabilire le cause del decesso con certezza sarà il riscontro diagnostico che verrà effettuato nei prossimi giorni. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella secondo la quale la bimba sia deceduta per Sids (Sudden Infant Death Syndrome), ossia Sindrome della morte improvvisa del lattante, più comunemente conosciuta come “morte in culla”.

L’azienda sanitaria ha concluso la nota esprimendo il più sentito cordoglio ai genitori e ai familiari della piccola.

La Sids, che si verifica durante il sonno, è tra le cause più comuni di decessi nei bambini, di età compresa tra le due settimane e l’anno di vita. Si stima che siano circa il 30-35% dei decessi di neonati siano dovuti alla “morte in culla”.