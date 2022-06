Un tragico incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo di soli 24 anni: il sinistro ieri notte a Bellizzi, in provincia di Salerno. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Un ragazzo è morto ieri notte, tra mercoledì 8 e giovedì 9 giugno, a Bellizzi, comune della provincia di Salerno, in un incidente stradale. A perdere la vita Aniello Cavallo, 24enne di Montecorvino Rovella.

Il giovane stava percorrendo via delle Industrie al volante della sua auto. Per cause ancora da chiarire, riporta Salerno Today, ha perso il controllo della vettura che, uscita dalla sede stradale, è finita prima contro un palo dell’illuminazione e poi contro un muretto di una casa schiantandosi infine contro l’impianto Gpl dell’abitazione.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ad Aniello. Sul luogo del sinistro si sono precipitati i vigili del fuoco e lo staff sanitario del 118. Estratto dall’abitacolo per il 24enne non c’è stato più nulla da fare. I pompieri, scrive Salerno Today, hanno poi provveduto a rimettere in sicurezza l’area per la perdita di gas dell’impianto in seguito allo scontro.

I carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno provveduto ai rilievi di legge per risalire alle cause che hanno provocato l’uscita di strada della vettura.

Dolore e sconforto per la comunità di Montecorvino Rovella, numerosi i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti alla famiglia di Aniello.