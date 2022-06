L’ex marito della donna di 42 anni uccisa ieri in strada a Vicenza è stato trovato morto insieme alla nuova compagna: i due corpi in un’auto sulla Tangenziale Ovest.

È stato trovato senza vita dalla polizia l’ex marito della donna di 42 anni assassinata ieri in strada a Vicenza a colpi di pistola. Il corpo giaceva all’interno della sua auto, parcheggiata in una piazzola di sosta della Tangenziale Ovest, accanto il cadavere della sua attuale compagna.

Il 42enne di origini bosniache, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, dopo l’omicidio dell’ex moglie avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Durante la fuga avrebbe poi ucciso la nuova compagna ed infine si sarebbe tolto la vita.

Vicenza, omicidio in strada: trovato morto l’ex marito, avrebbe ucciso anche la nuova compagna

Si è conclusa dopo alcune ore la caccia all’uomo scattata a Vicenza dopo l’omicidio di Lidia Miljkovic, 42enne di origini serbe ma residente da tempo in Italia.

La donna ieri mattina, mercoledì 8 giugno, aveva appena accompagnato i due figli a scuola, ed era rientrata nella sua auto. A quel punto sarebbe stata avvicinata dal killer che ha iniziato a sparare con una pistola. Diversi proiettili hanno raggiunto la vittima per cui all’arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare. L’assassino, invece, riporta la redazione di Leggo, sarebbe fuggito facendo anche esplodere due ordigni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Omicidio in strada: donna uccisa a colpi di pistola

I sospetti degli inquirenti si sono immediatamente concentrati sull’ex marito, Zlatan Vasilijevic, 42enne di origini bosniache, ma anch’egli residente in Italia da diversi anni. Imponente il dispiegamento di forze in tutta la provincia per individuarlo. Qualche ora dopo il delitto, Vasilijevic è stato trovato morto all’interno della sua auto, parcheggiata in una piazzola di sosta della Tangenziale Ovest di Vicenza. Nel veicolo il corpo senza vita della sua attuale compagna, una giovane donna venezuelana.

L’ex camionista 42enne, secondo gli investigatori, durante la fuga avrebbe parcheggiato l’auto nella piazzola e, dopo aver ucciso anche la compagna, si sarebbe suicidato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scontro frontale tra auto e moto in galleria: perde la vita giovane centauro

Da quanto emerso, scrive Leggo, l’uomo era già noto alle forze dell’ordine: tre anni fa era stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti dopo la denuncia sporta dalla ex moglie. Dopo l’arresto era stato emesso nei suoi confronti un’ordinanza di non avvicinamento a Lidia.