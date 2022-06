Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto incolmabile, uno dei suoi amici più cari non riesce a non parlare di lui: cosa ha raccontato

E’ stato uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano che per anni lo ha seguito nei suoi programmi come “Miss Italia” o “L’Eredità”. Con la sua bontà, il suo talento e il suo modo di fare ha conquistato milioni di fan che ancora oggi piangono la sua morte.

Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto incolmabile in ognuno di noi e a distanza di anni sono tanti coloro che lo ricordano con un post, un messaggio o una foto sui social.

Fabrizio Frizzi, il messaggio speciale di un grande amico

Nella puntata del 25 maggio di “Oggi è un altro giorno”, Serena Bortone ha ospitato Paolo Belli, musicista e storico direttore dell’orchestra di “Ballando con le Stelle”. Nel corso dell’intervista non sono mancati momenti di commozione, soprattutto quando la giornalista ha voluto porre l’attenzione su il conduttore Fabrizio Frizzi.

La presentatrice ha mandato in onda un filmato con una serie di foto dell’invitato ed è apparso anche il padrone di casa di “Miss Italia”.

Una volta finito il videoclip, Paolo Belli non ha potuto fare a meno di nascondere le lacrime, rivedersi insieme a Fabrizio Frizzi lo ha toccato profondamente.

Come se non bastasse, la Bortone non ha esitato a chiedere all’ospite: “Tutte le volte che dovevi suonare l’Anno che verrà non ce la facevi…”. Ma non è arrivata nessuna risposta da parte del musicista, che per alcuni secondo è rimasto in silenzio, quasi da non riuscire a trattenere le lacrime.

A quel punto, la conduttrice gli si è avvicinata ed ha affermato: “Parliamo di Fabrizio perché è sempre bello parlare degli amici. Col tempo il dolore della perdita si affievolisce?”. .

L’artista ha risposto: “No, lui è sempre con me. Mi avete tirato un colpo basso, ora Mario Audino questa cosa me la pagherà”