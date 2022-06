Anna Valle, la paura più grande riguarda i figli: “mia figlia era allarmata, mi ha vista…”

Anna Valle ha lasciato senza fiato con una rivelazione inaspettata in merito ai figli. Paura alle stelle: il retroscena è clamoroso, cosa sta succedendo.

Ansia e paura. Questi i sentimenti che si sono fatti largo nell’animo di Anna Valle, attrice tra le più amate sulla scena dello spettacolo, conosciuta per i suoi tanti film e fiction.

46 anni di Roma, il suo volto è diventato noto a seguito della partecipazione a “Miss Italia” nel 1995, anno in cui ne ha vinto l’edizione. Trampolino di lancio della sua carriera, di seguito è passata al mondo della recitazione prendendo parte a molte pellicole, tra cui “Commesse”, fiction di grande successo in cui ha rivestito i panni da protagonista.

Accanto ai tanti traguardi raggiunti, ha costruito una splendida famiglia: sposata con l’attore di teatro e produttore Ulisse Lendaro al suo fianco ha dato alla luce i figli Ginevra nel 2008 e Leonardo nel 2013. Proprio in merito ai loro, l’attrice si è lasciata andare a una confessione inaspettata svelando una grande paura.

Anna Valle, la paura più grande: la rivelazione sui figli

“L’indipendenza è un valore basilare che cerco di trasmettere ai miei figli. Mi preoccupo delle reazioni dei bambini”, le parole nell’ansia condivise dall’attrice.

Anna ha confessato, infatti, un grande timore legato alle reazioni dei figli in merito alla sua professione. In particolare la Valle ha svelato come Ginevra nel vederla sugli schermi nelle scene della fiction “Sorelle Fontana” in cui era chiamata mamma, come da copione, dai bambini presenti nel cast le ha chiesto se fossero i suoi figli.

“Prima o poi mi vedrà baciare sullo schermo un uomo diverso dal padre. Le spiegherò che è una finzione. Ma è inutile mettersi in ansia in anticipo. Tutto, nella vita, deve avvenire al momento giusto, con naturalezza“, le parole dell’attrice che ha così messo in luce i problemi derivanti dalla carriera.

In questo modo ha evidenziato come anche un mestiere come il suo, ambito da tantissimi artistico ee al massimi livelli, abbia comunque dei lati ombra.