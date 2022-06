Aurora Ramazzotti, ultim’ora scioccante: spuntano gli indizi social

Da qualche ora sta circolando sul web una notizia scioccante su Aurora Ramazzotti: spuntano gli indizi social, cosa succede.

Da diversi anni Aurora Ramazzotti sta cercando di conquistare sempre più spazio in televisione: la classe 1996 vuole seguire le orme di papà Eros e soprattutto di mamma Michelle Hunziker. Poiché è una figlia d’arte, ritagliarsi il giusto spazio è estremamente complicato perché una piccola parte del pubblico utilizzerà sempre parole offensive. La 25enne, tuttavia, non ha mai considerato gli haters e sta viaggiando spedita verso la sua meta.

La piccola Ramazzotti ha un carattere molto particolare: è estremamente simpatica proprio come la mamma ed è anche alquanto divertente. Sui social network mostra dettagli interessanti della sua vita privata: non mancano scherzi, battute piccanti e monologhi spassosi. Da qualche ora, tuttavia, sta circolando sul web una notizia sul suo conto: sono spuntati anche alcuni indizi social.

Aurora Ramazzotti, ultim’ora scioccante: non mancano i dettagli social

Da diverso tempo Aurora è sentimentalmente legata a Goffredo Cerza. Il 26enne svolge come professione quella del business analyst. Con grande frequenza (anche lo scorso anno di questi tempi) sul web spunta la notizia di una sua presunta gravidanza. Ogni singola volta, la figlia di Michelle ha zittito le voci con impeto e determinazione. Questa volta, sono spuntati online dettagli davvero intriganti.

Gli utenti hanno iniziato ad interrogarsi sulla questione dopo aver visto alcune stories della figlia d’arte. La piccola Ramazzotti, in alcuni filmati, ha fatto alcune allusioni sulla gravidanza. “Ho sognato di essere incinta di 8 mesi, nessuno se n’era accorto, e dicevo a tutti che era solo aria“: il messaggio criptico ha ovviamente lasciato tutti senza parole. In un altro video, invece, la 25enne ha messo in mostra un pancino sospetto facendo però alcune battute. Questi dettagli social hanno subito scatenato i seguaci, pronti sempre a raccogliere notizie prima degli altri.