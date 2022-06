Fedez racconta come sono andate le cose tra lui e J-Ax: dopo anni di silenzio, i due hanno fatto pace e messo da parte tutti i vecchi rancori

Fedez è uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano e, da qualche anno, è entrato nel cuore delle persone proprio per la sua incredibile umanità e il suo buon cuore. Poco prima che il suo cammino si incrociasse con quello di Chiara Ferragni, Federico faceva coppia fissa con J-Ax. I due facevano hit estive, hanno fatto un album e addirittura un tour.

Poi qualcosa è andato storto: da un momento all’altro, i due hanno smesso di vedersi e frequentarsi. I fans hanno notato che non erano presenti ad eventi importanti l’uno dell’altro e lì hanno avuto la conferma che i due oramai fossero ai ferri corti. Da quel momento in poi sono passati anni: poi, qualche settimana fa, è cambiato qualcosa da un secondo all’altro.

Fedez racconta come ha fatto pace con J-Ax: il retroscena

Qualche settimana fa, infatti, i due hanno confessato di aver fatto pace con un post su Instagram: il loro abbraccio ha commosso tantissime persone che hanno sentito la mancanza di loro due insieme nel corso di questi anni.

In una intervista in radio, Fedez ha raccontato cosa è successo e come i due sono arrivati a ritrovarsi dopo tutti questi anni trascorsi in silenzio: “Mi è venuto in mente di chiamarlo tre giorni prima che mi diagnosticassero il cancro, perché mi sembrava essere passato abbastanza tempo per poter parlare di ferite senza che facessero più male e di ricordare solo le cose belle. La telefonata è stata di sei ore. Adesso suoniamo insieme, faremo un’ora di set, io non suono da un botto e nemmeno Ale, inizieremo le prove“.

I fans non ci stanno più nella pelle: in questi anni, si è sentita molto la mancanza di loro due insieme ed è bello sapere che sono riusciti finalmente a ritrovarsi.