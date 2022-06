Beccate a baciarsi, tra le ex dame di Uomini e Donne accade l’inaspettato: la FOTO

Tra le ex dame di Uomini e Donne Roberta Di Padua e Valentina Autiero è accaduto l’inaspettato: la foto lascia senza parole

All’interno del trono over di “Uomini e Donne”, nel corso degli anni, sono venuti a crearsi diversi rapporti. I membri del parterre non si sono resi protagonisti solo ed esclusivamente di liti e scenate furibonde, ma anche di momenti a dir poco emozionanti in cui sono stati l’amicizia e l’amore a trionfare davanti a tutti.

È esattamente ciò che è avvenuto tra Roberta Di Padua e Valentina Autiero, entrambe ormai estranee alle dinamiche del programma. Nonostante le ex dame non partecipino più alla trasmissione, il loro legame è rimasto immutato nel tempo.

Le due donne, che si rivedono spesso, hanno trascorso insieme anche questo secondo weekend di giugno. A tal proposito, le Instagram stories apparse all’interno del profilo di Roberta hanno destabilizzato i fan. Quello che si vede è qualcosa di davvero inaspettato…

Beccate a baciarsi, tra Valentina e Roberta di Uomini e Donne accade l’inaspettato: la FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Anna Valle, la paura più grande riguarda i figli: “mia figlia era allarmata, mi ha vista…”

Sono state tra le dame più acclamate e discusse di “Uomini e Donne”, sebbene entrambe non prendano più parte al dating show ormai da un anno. Eppure, nonostante le luci dei riflettori, per loro, si siano spente, Valentina Autiero e Roberta Di Padua continuano a coltivare la loro amicizia fuori dagli studi televisivi.

A tal proposito, le recenti Instagram stories comparse nel profilo della dama di Cassino testimoniano la solidità del rapporto che le unisce. Roberta e Valentina, che si sono riunite per trascorrere uno splendido weekend insieme, si scambiano addirittura un amichevole bacio in bocca nel primo dei numerosi video condivisi dalla Di Padua.

“Leiii” ha commentato quest’ultima, lasciando trapelare quanto l’affetto nutrito per la Autiero non faccia che rafforzarsi ogni giorno di più, al netto della lontananza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Non le ho detto che era un pirla” Andrea Delogu e la sceneggiata virale VIDEO

A “Uomini e Donne” sono rare le volte in cui viene a formarsi un legame di questo tipo. Tuttavia, quando ciò accade, i followers lo interpretano come una chiara testimonianza della veridicità del programma.