In “prima pagina” la dissacrante confessione di Andrea Delogu. Il video si trasforma in un vero e proprio dissing, poi la sceneggiata diventa virale.

Prima di presentarsi nel duplice ruolo di ospite d’onore e anima della festa, alle nozze celebratesi ieri tra lo showman calabrese Alberto Matano e il suo grande amore Riccardo Mainino, la speaker e scrittrice Andrea Delogu si è immolata in un esilarante dissing al fianco, questa volta, della sua “anima gemella“.

Decisamente in carreggiata di sorpasso con il suo inquietante e memorabile romanzo dispotico, dal titolo di “Contrappasso“, la conduttrice riminese di Rai Radio Due, ha inaspettatamente condiviso una video-confessione che ha dimostrato di divenire, in sole poche ore dalla serata di ieri, 11 giugno, virale in rete.

Ultimato anche il divertito trasferimento nella sua nuova meravigliosa maison con vista San Pietro, la spumeggiante protagonista di “Tonica” e poi “Tonica Remix“, non ha atteso altro tempo per regalare una sceneggiata altrettanto leggendaria.

“Non le ho detto che era un pirla” Andrea Delogu e la sceneggiata virale VIDEO

“Rubando” la voce dell’indimenticabile giornalista e telecronista Sandro Piccinini la speaker ha diramato sul suo profilo di Tik Tok un contenuto disarmante in cui la sua già compagna di danze al neon, nel party di nozze appena conclusosi, Ema Stokholma è pronta a divenire la sua assoluta protagonista.

Il “dissing” in onore della passata relazione sentimentale dell’amata dj e visionaria pittrice non è passato inosservato, donando ai loro numerosissimi fan risate incontenibili.

“Quando la tua best friend si offende per non averle detto che il suo ex era un pirla“, recitata la didascalia, con tanto di bellissima Delogu dagli occhi in sù, che accompagna le immagini in movimento. Quando l’inquadratura si gira per dar posto ad Ema le risa non potranno più fermarsi.

“Trasformando questa situazione in una sceneggiata…Un po’ eccessiva… Capisco tutto, la situazione, il momento, però un po’ esagerata adesso“, ricorda in sottofondo la celebre telecronaca di Piccinini. Difatti lo sguardo fittizio perso nel vuoto dell’amica e collega, sul davanzale in comoda tenuta, sarà presto valutato come “irresistibile“.

Alcuni non hanno potuto al contempo fare a meno di accostare “la sceneggiata” all’ex fidanzato della realizzatrice dell’incontenibile tormentone estivo della scorsa estate “Ménage A Trois”, il noto rapper romano Gemitaiz.