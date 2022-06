I nodi vengono finalmente al pettine: dopo la commozione della Regina Elisabetta Meghan prende le redini della situazione. Harry potrebbe scegliere di agire.

A pochi giorni dalla conclusione di quelli che si sono rivelati gli emozionanti festeggiamenti per il tanto atteso Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, alcuni retroscena e fuori programma non si sarebbero fatti attendere troppo a lungo. Ciò che è accaduto a pochi passi da Windsor ha pertanto velocemente attirando l’attenzione dei sudditi più curiosi.

La lente d’ingrandimento si è inevitabilmente fermata sulla fuggevole presenza di Meghan Markle e del Duca di Sussex, Harry, e sulla loro condotta nel Regno Unito. Meghan in particolar modo, dopo aver seguito da lontano l’apparizione dei membri prediletti sulla balconata di Buckingham Palace, avrebbe infine dato un ultimatum senza precedenti al suo consorte. Questo evento li avrebbe poi inevitabilmente spinti a tornare in maniera altrettanto repentina sui loro passi in California.

Meghan Markle l’ultimatum devastante: Harry alle strette dopo le lacrime della Regina

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aka7even, in arrivo il duetto per l’estate: con lui uno dei nomi più amati

La coppia avrebbe inizialmente programmato di giungere nel Regno Unito senza voler troppo attirare l’attenzione. Si può, a tal proposito, citare anche l’apparizione della stessa Meghan in visita al luogo in cui è avvenuta, meno di un mese fa, la terribile strage di Uvalde, in Texas. Senza preavviso la lady si era recata sul posto portando con sé un mazzo di fiori e tutto il suo rammarico per le vittime del massacro.

A pochi giorni di distanza Meghan approda in UK per l’emozionante evento che vede Elisabetta II come protagonista assoluta. Sul finale, dopo averla vista sul fatidico balcone in abito verde, la coppia avrebbe deciso di defilarsi sul momento più decisivo della cerimonia.

Pare che Harry avrebbe acconsentito, dopo un po’ di pressing, al legittimo parere di Meghan. Quello di rifiutare l’invito ad un successivo pranzo tra familiari presso la corte di Elisabetta.

Dunque, portando avanti la scelta di restare quanto possibile lontano dai riflettori, i due avrebbero saltato le occasioni mondane per poi rifugiarsi nel loro caro Frogmore Cottege.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Come potrei?” Caterina Balivo finisce qui: l’annuncio è da brividi – FOTO

Esattamente una settimana fa la coppia ha infine fatto ritorno in California, ma, stando ad alcuni rumors propagatesi in queste ore in rete, non senza un leggero rammarico da parte di Harry. Il quale, forse, sarebbe voluto restare più a lungo. Non rimane ora che attendere un futuro ritorno dei Sussex nel Regno Unito.