Jasmine Carrisi, la rivelazione sulla vita privata che non ti aspetti: “E’ diventato gay” – FOTO

Jasmine Carrisi, la rivelazione sulla vita privata che non ti aspetti: “E’ diventato gay”. La notizia dubito virale.

Che Jasmine Carrisi abbia tutti gli occhi su di sé non vi sono dubbi. La bellissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso infatti vede aumentare progressivamente i suoi fans sul social dove non perde occasione per mostrare tutta la sua freschezza e la bellezza di una giovane donna, destinata a rifiorire ancora per molto tempo.

Ogni suo post raccoglie un bacino di utenti elevato. I giovanissimi la amano e non perdono occasione per seguirla anche su TikTok dove la stessa è una vera e propria star ed ogni sua dichiarazione non passa assolutamente inosservata. Come l’ultima che ha lasciato tutti senza fiato concernenti la sua vita privata.

Jasmine Carrisi, senza freni racconta della sua vita privata

Su TikTok la figlia d’arte ha dichiarato di aver avuto una relazione con un make-up artist e star del social. Stiamo parlando di Pierangelo Greco, un giovane che nonostante l’età dimostra di possedere un vero talento. A quanto pare i coetanei hanno frequentato nel 2015 il medesimo liceo a Lecce e tra i due è scoppiata una simpatia tra i banchi di scuola.

Lui all’epoca frequentava il secondo anno, lei il primo. Una storia che è durata soli due mesi ma il cui rapporto ancora oggi è molto intenso, si è evoluto. Dopo qualche tempo dalla rottura della relazione, il Pierangelo ha capito infatti di essere omosessuale ed ha fatto coming out.

Jasmine e Pierangelo sono davvero uniti perché condividono la passione per il make-up oltre ad una profonda amicizia. Ecco perché della dichiarazione di Jasmine sul fatto che il suo ex sia gay. La notizia ha sconvolto il web e ne parlano tutti.

Un trend che non è passato inosservato ai diretti interessati, in particolare a Jasmine che ha postato tra le storie uno screen con tanto di tag rivolto all’amico e scrivendo “Noi”. I giovani appaiono divertiti da questo clamore mediatico, un motivo che salda ancora di piu’ la loro amicizia, rispondendo in maniera genuina a chi credeva fosse una mera trovata pubblicitaria.