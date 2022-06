Emma non trattiene la commozione e si sfoga con i suoi seguaci del web: quello che è accaduto l’ha lasciata letteralmente senza parole

Trentotto anni da poco compiuti, un’energia da vendere ed un successo che, esperienza dopo esperienza, non fa che consolidarsi: così appare la sensazionale carriera di Emma Marrone agli occhi del pubblico. La cantante, in questi dodici anni trascorsi dal giorno della vittoria ad “Amici”, ha racimolato consensi ed apprezzamenti a non finire.

La sua musica, unita al temperamento tutt’altro che remissivo, le hanno permesso di guadagnarsi un posto di primo piano all’interno della scena artistica italiana, e di diventare, al contempo, un modello per moltissime persone.

Proprio a questo scopo, la Marrone ha deciso di prendere parte ad un’iniziativa che sembrava starle particolarmente a cuore, e che veniva rimandata da ben due anni. La recente compilation postata da Emma su Instagram è la prova lampante della sua gioia irrefrenabile: quello che è successo ieri sera ha dell’incredibile.

Emma in lacrime sui social: “non riesco a trovare le parole”. Quello che è accaduto è incredibile | FOTO

Nella serata di ieri, dopo circa due anni di attesa, si è finalmente tenuto “Una, nessuna, centomila”, il concerto-evento a cui hanno preso parte sette artiste che hanno fatto la storia della musica italiana.

Stiamo parlando di Laura Pausini, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Gianna Nannini, Elisa e Fiorella Mannoia, che a Campovolo (Reggio Emilia) si sono esibite con lo scopo di raccogliere una somma da destinare a tutte quelle associazioni che si occupano di violenza contro le donne.

La salentina, che attraverso una compilation postata su Instagram ha voluto mostrare i momenti salienti della serata, non è riuscita a trattenere la propria emozione. “Non ho ancora trovato le parole per esprimere tutta la mia gioia e la mia gratitudine” ha scritto la cantante, che sembrava letteralmente non riuscire a contenere l’emozione.

Ovviamente, il gesto della Marrone non poteva in alcun modo passare inosservato. Moltissimi sostenitori e sostenitrici, nell’apprendere quanto messo in piedi da Emma e dalle sue colleghe, l’hanno ricoperta di complimenti e di sentiti ringraziamenti.