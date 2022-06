Eros Ramazzotti beccato a cantarlo: il singolo scritto per Michelle Hunziker torna alla ribalta in un’occasione davvero speciale

Negli ultimi mesi, le speranze di rivedere insieme Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono clamorosamente riaccese. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi e la reunion della coppia sul palcoscenico di “Michelle Impossible”, per moltissimi utenti era solo questione di tempo prima che i due ex annunciassero di essere tornati insieme.

In realtà, le aspettative dei fan sono ovviamente rimaste deluse. La conduttrice svizzera, che si sta frequentando con il chirurgo Giovanni Angiolini, non sembra aver intenzione di ripetere gli errori del passato, e allo stesso modo sembra pensarla il cantante.

Eppure, l’amore che ha unito Michelle ed Eros appare tutt’oggi a tal punto forte da non poter essere in alcun modo archiviato. Solo di recente, Ramazzotti è tornato ad esibirsi sulle note del singolo che molti anni fa scrisse per la presentatrice, e lo ha fatto accanto a qualcuno di davvero improbabile…

Eros Ramazzotti, il legame con Michelle Hunziker è incancellabile: il motivo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Alessandro Borghese, quanto costa mangiare nel suo ristorante? Menu degustazione da impallidire!

“Più bella cosa” è la canzone interpretata da Eros Ramazzotti che, più di ogni altra, è il simbolo del rapporto tra il cantante e Michelle Hunziker. I due ex, addirittura, si sono ritrovati a cantarla insieme sul palcoscenico di “Michelle Impossible”, solamente alcuni mesi fa.

Nelle scorse ore, l’artista è tornato ad intonarla davanti a milioni di persone in un’occasione davvero molto speciale. Eros si è infatti esibito in qualità di ospite nel corso del concerto “Una, nessuna, centomila”, organizzato a Campovolo con lo scopo di raccogliere una cifra da devolvere ai centri che si occupano di violenza contro le donne.

Ramazzotti, che ha fatto emozionare milioni di fan presenti all’evento, ha cantato “Più bella cosa“ duettando con l’amica e collega Laura Pausini, assieme alla quale ha dato vita ad una performance indimenticabile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Beccate a baciarsi, tra le ex dame di Uomini e Donne accade l’inaspettato: la FOTO

Dal punto di vista dei followers, ovviamente, il pensiero non poteva non andare alla vera ragione per cui questo singolo venne scritto parecchi anni fa. La coppia Eros-Michelle, pur non essendo ormai una coppia in senso stretto, continua a far sognare proprio tutti.