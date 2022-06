Alessia Marcuzzi ha stupito tutti mostrandosi in una posa da urlo in cui si è ripresa incredibile. La visione ha alzato la temperatura, subito è un boom di like.

Fisico scolpito e curve ipnotiche. Alessia Marcuzzi torna a lasciare senza fiato con la sua forma incredibile, messa in risalto da una posa irresistibile. Una posa protagonista del suo ultimo scatto condiviso sulla sua pagina Instagram che ha lasciato tutti senza fiato.

49 anni, tra le conduttrici più amate dello spettacolo, sul social conta ben 5,4 milioni di follower incantati dai suoi scatti quotidiani. Se di recente si è un po’ allontanata dai riflettori, proprio sul social ha raccontando un nuovo progetto: la conduttrice ha lanciato un brand di borse artigianali Made in Italy.

In parallelo al suo percorso professionale, non mancano scatti relativi alla sua vita personale: mamma di Mia e Tommaso, spesso mostra nei suoi tanti scatti nonché gli attimi di relax e quelli in cui si allena. Proprio l’ultimo dedicato a una posa da un suo allenamento ha lasciato senza fiato.

Alessia Marcuzzi, posa da batticuore: fan nel delirio

