A casa di Ilary Blasi e Francesco Totti succede il finimondo: beccati in camera di Chanel, ecco cosa stavano facendo

All’interno della piattaforma di TikTok è recentemente comparso un video che ha attirato l’attenzione di moltissimi fan. Si tratta di una clip registrata proprio da Ilary Blasi, celebre conduttrice e moglie di Francesco Totti, all’interno della cameretta della sua secondogenita.

“Beccati in camera di Chanel” è la prima didascalia che si legge all’interno del video, che ha racimolato l’impressionante cifra di ben 60mila likes. La presentatrice, che ha colto in flagrante il figlio maggiore Cristian in compagnia di un amico, non ha mancato di tempestarli di domande. Il motivo? Non ve lo immaginereste mai.

“Beccati in camera di Chanel”, a casa di Ilary e Francesco succede il finimondo: i dettagli clamorosi

Il video tornato recentemente alla ribalta su TikTok risale allo scorso 12 aprile. In quella particolare giornata, Ilary Blasi aveva “beccato” suo figlio Cristian in compagnia di un amico proprio all’interno della camera della sorella Chanel. “Che stavi facendo?” aveva immediatamente chiesto la conduttrice al suo primogenito, piuttosto restio all’idea di farsi riprendere.

In seguito, la moglie di Totti era passata con disinvoltura a “tartassare” l’amico di Cristian, a cui aveva chiesto un parere rispetto a “L’Isola dei Famosi”, il reality di cui Ilary si trova attualmente al timone per la seconda annata consecutiva. “La segui l’isola, ti piace?“: questo il primo approccio tentato dalla Blasi.

Di fronte alla risposta affermativa del giovane, la conduttrice non era riuscita a trattenersi dal proseguire il suo interrogatorio. “Non devi essere obbligato, devi essere onesto” aveva scherzato Ilary, che di fronte all’imbarazzo dei due giovani sembrava a dir poco divertita. Senza ombra di dubbio, nonostante la sua notorietà, la conduttrice è riuscita a conquistare i cuori degli amici dei suoi figli.

La clip condivisa su TikTok, nel giro di poche settimane, è riuscita a raccogliere la cifra esorbitante di ben 60mila likes. L’affetto dei followers nei confronti di Ilary e Francesco, a quanto pare, non sembra destinato a spegnersi per nulla al mondo.