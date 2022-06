Matteo Ranieri criticato proprio da lui. Nessuno riesce a crederci, il motivo è assurdo

Matteo Ranieri criticato proprio da lui: sembravano così amici, eppure tra i due è successo qualcosa di davvero inaspettato

La loro è indubbiamente l’amicizia che più di ogni altra ha fatto sognare il pubblico di “Uomini e Donne”. Non era mai accaduto, prima dell’edizione di quest’anno, che tra due tronisti del dating show si venisse a creare un rapporto così profondo e speciale.

Matteo Ranieri e Luca Salatino, che hanno convissuto per diversi mesi a Roma, sono stati l’uno il supporto dell’altro e si sono rivelati essere due metà perfette. La loro sintonia, sia all’interno del programma che al di fuori, è sempre stata sotto gli occhi di tutti.

Tramite le recenti Instagram stories del romano, tuttavia, è stata immortalata una scena che ha davvero dell’incredibile e che coinvolge persino la fidanzata di Ranieri, Valeria Cardone. Per la prima volta, Salatino è parso avercela seriamente con l’amico. Il motivo del loro scontro non mancherà di lasciarvi senza fiato.

Matteo Ranieri criticato proprio da Luca Salatino. Nessuno riesce a crederci, il motivo è assurdo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Eros Ramazzotti, il legame con Michelle Hunziker è incancellabile: il motivo

Luca Salatino e Matteo Ranieri, fin dal giorno in cui si sono ritrovati sul trono l’uno al fianco dell’altro, hanno dimostrato di stimarsi e apprezzarsi moltissimo. Ora che entrambi hanno completato i rispettivi percorsi con la fatidica scelta, le uscite a quattro sono ormai divenute un vero e proprio “must” per i tronisti.

Tuttavia, come le Instagram stories di Salatino non mancano di dimostrare, non sempre i caratteri di Matteo e Luca sembrano combaciare in tutto e per tutto. Nel pomeriggio di ieri, a tal proposito, il romano non ha mancato di prendere in giro l’amico e la fidanzata di quest’ultimo, Valeria Cardone.

“Non sprizzate energia da tutti i pori…” li ha stuzzicati Luca, mentre Valeria e Matteo, che apparivano più che assonnati, si sono lasciati sbeffeggiare con il sorriso sulle labbra. “Ma dove pensate di andare a ballare stasera?” ha proseguito il romano, che al contrario dell’amico sembrava letteralmente in vena di far festa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Beccate a baciarsi, tra le ex dame di Uomini e Donne accade l’inaspettato: la FOTO

Al netto di queste scaramucce che avranno sicuramente divertito i loro fan, Matteo e Luca parrebbero andare d’accordo nonostante le lampanti differenze caratteriali. Si direbbe che Salatino, con la sua esuberanza e la sua incrollabile energia, non manchi di movimentare le giornate del più quieto e tranquillo Matteo.