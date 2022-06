Degli ultimi scatti appena propagatesi in rete hanno svelato un inatteso retrascena sull’Isola delle Houndera. Protagonista: Mercedesz Henger.

La showgirl trentenne di origini ungheresi è ufficialmente una delle naufraghe favorite di quest’edizione de “L’Isola Dei Famosi“. Dopo un primo ravvicinamento nei giorni scorsi con uno dei concorrenti presenti in Honduras, Mercedesz Henger ha infine mostrato un inatteso interesse verso un altro dei naufraghi più quotati di queste settimane.

Durante la prova subacquea in apnea svoltasi appena sette giorni fa la showgirl dalla bionda chioma, ora abbronzatissima, sembrava essersi avvicinata nuovamente a Edoardo Tavassi. Ma a pochi istanti dal suo atteso ritorno sull’Isola, e dopo essersi recato in infermeria per una problematica ad un dente, pare che il fratello di Guendalina Tavassi, anche ex gieffina nella passata edizione del reality, si sarebbe ritrovato di fronte a uno scenario molto diverso.

“Sotto il sole dell’isola…” Mercedesz Henger, ecco cosa accade davvero in Honduras – FOTO

Sotto il sole cocente di queste ore, le spiagge bagnate dalle acque del Pacifico avrebbero testimoniato, con tanto di scatti appena apparsi sulla pagina ufficiale Instagram della stessa Mercedesz, un nascente feeling tra quest’ultima e l’attore Nicolas Vaporidis.

L’indimenticabile protagonista di “Notte Prima Degli Esami” avrebbe dimostrato, dalla metà di marzo 2022, di essere in più occasioni tra le preferenze, sventando così l’epilogo in nomination e accaparrando consensi per via del suo carattere tipicamente zen, soprattutto nei momenti di maggiore tensione.

A tal proposito, si può citare senza equivoci la protagonista decisamente speculare di questa edizione. L’ex leader, Guendalina, avrebbe piuttosto dimostrato tutto il contrario durante la sua permanenza sull’Isola grazie alla sua alquanto vivace schiettezza.

Ma cosa sta realmente accadendo tra Marcedesz e Nicolas? La prorompente simpatia tra i due è ormai uno degli argomenti più interessanti di queste ore. Se la proposta dell’attore sarebbe stata la soluzione perfetta alla manifesta disperazione di Mercedesz per l’assenza di Edoardo sull’Isola, lei stessa avrebbe dato prova ai telespettatori di riuscire a distrarsi molto presto grazie alla sua compagnia.

Mercedesz, infatti, ascoltando i saggi consigli del simpatico guru esperto nel campo recitazione, avrebbe già lasciato immaginare al pubblico un roseo futuro per i due. Che tale interesse abbia il potere di rivelarsi l’inizio perfetto per una love story? Non resta che attendere.