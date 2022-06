Carmen Russo 62 anni e non sentirli, ha un elisir di bellezza che beve ogni mattina. Ecco di che si tratta

A mantenere giovane Carmen sicuramente l’amore stabile con Enzo Paolo Turchi ma anche un ingrediente di cui lei non può più fare a meno.

Si tratta di una delle soubrette italiane più amate, portatrice di una professionalità scenica che nel tempo ha valorizzato anche grazie la bravura del compagno ballerino Enzo Paolo Turchi, con cui è convolata a nozze nel 1987 e da cui ha avuto anche una figlia nel 2013, Maria.

Carmen Russo, nome d’arte di Carmela Carolina Fernanda Russo è una ballerina, showgirl e attrice italiana di grandissima fama, con una carriera che tocca quasi sei decenni di spettacoli tv e apparizioni pubbliche, l’ultima della quali all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”.

Proprio qui lo scorso 3 ottobre ha spento 62 candeline, tra lo stupore delle altre giovani coinquiline invidiose della sua incredibile bellezza, e l’ammirazione degli uomini ammaliati da cotanta beltà.

Carmen ha però un elisir di bellezza che assume tutte le mattine e a cui non può più fare a meno da tanti anni ormai. La confessione ha spiazzato tutti, ecco di cosa si tratta.

Carmen Russo svela come fa a restare in forma: il suo “segreto” è solo uno

Al settimanale Mio, la ballerina ha rivelato come si sente oggi con una bambina di 9 anni da accudire e sempre tanti impegni in giro per l’Italia.

Il suo benessere parte non solo dall’attività fisica che svolge con regolarità tutti i giorni, anche solo 30 minuti quando ha poco tempo. Ma passa anche dalla buona idratazione del corpo che preserva con creme idratanti e ad alta protezione che applica tutte le mattine, anche in inverno.

Poi ha però svelato come si nutre tutti i giorni e che cosa le ha cambiato davvero la vita e l’aspetto fisico. Ha eliminato le farine che a sui dire le davano gonfiore addominale e problemi digestivi e ha iniziato a bere tutte le mattine a digiuno un bicchiere di acqua con limone, zenzero e miele.

Per Carmen una vera manna visto che si sente più energica e depurata, con transito intestinale regolare e le difese immunitarie più forti grazie la presenza dello zenzero conosciuto da secoli per il suo effetto antinfiammatorio in grado di aiutare in caso di malanni al tratto naso-faringeo.