Harry e William, i due fratelli sono di nuovo ai ferri corti? Cosa sta succedendo oggi tra i figli del Principe Carlo e di Lady Diana Spencer

Se fino a pochi giorni prima dell’inizio dei festeggiamenti per il Giubileo di platino le cose tra Harry e William sembravano essersi di nuovo risolte, adesso è tutta un’altra storia. Solo un anno fa, proprio di questi tempi, stavamo vedendo i due fratelli tornare a casa a piedi dopo il funerale del nonno Filippo, passeggiando uno accanto all’altro e scambiandosi sorrisi fraterni. Un’immagine che rese felici milioni persone in tutto il mondo.

Venerdì 4 giugno, però, i due fratelli sono parsi di nuovo freddi tra di loro alla Cattedrale di St. Paul, lì nello stesso posto in cui i loro genitori si sono sposati tanti anni fa. I due fratelli un tempo erano inseparabili, ma durante la cerimonia ecclesiastica erano seduti ai lati opposti della chiesa. Si è trattata di una semplice questione di protocollo o altro?

Harry e William: è di nuovo gelo tra loro al giubileo della nonna

Infatti l’ingresso e l’uscita di Carlo e Camilla è stata seguita da quella di William e Kate, ma in ogni caso delle voci molto vicine a palazzo spiegano che il duca di Cambridge starebbe cercando in tutti i modi di tenere lontano il fratello.

Pare che William teme che una eventuale conversazione con Harry possa portare su argomenti spiacevoli, proprio per questo sta cercando di evitare il fratello più piccolo in tutti i modi. “Le cose sono ancora difficili, William è ancora diffidente nel passare del tempo da solo con Harry poiché non si sa mai bene cosa potrebbe essere riportato in seguito” ha rivelato una fonte molto vicina alla famiglia reale.

Dunque, in sintesi, William starebbe evitando suo fratello perché ha paura di essere trascinato nei suoi scandali, cosa che in quanto erede al trono non può assolutamente permettersi.