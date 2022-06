Cellulare in bagno, fate attenzione: perché non bisogna portarlo

Anche voi fate pare di quella cerchia di persone che non possono fare a meno di portare il cellulare in bagno? E’ sbagliato, scopriamo il motivo

Molti di noi sono abituati a portare con sé il cellulare in bagno durante i propri bisogni, ma sapere che secondo gli esperti non c’è niente di più sbagliato?

Il motivo è molto più semplice di quanto si pensi e si ricollega al contesto del bagno che è un luogo ricco di germi e batteri. Esiste uno studio, quindi, che confermerebbe tale disagio.

Cellulare, mai portarlo in bagno: l’errore comune

Lo studio è stato condotto qualche anno fa e riguarda la relazione tra cellulare e bagno. In particolare, la ricerca faceva riferimento alla toilette delle scuole, piene di germi e batteri.

Essi provengono soprattutto dalle feci e urine di ognuno di noi, ma anche dalla bocca. Il tutto può portare a malattie come salmonella, epatite, streptococco. Lo smartphone può risultare un mezzo per avvicinarsi a tutto questo.

Inoltre, stando troppo tempo seduti sul gabinetto distratti dal cellulare, come dimostrano i primi risultati raccolti in sperimentazioni cliniche, può portare le emorroidi.

In questo caso il telefono è il mezzo di distrazione che fa trascorrere molto tempo in bagno, togliendolo per altre faccende.

Quindi, non ci resta che lasciare il cellulare lontano dal bagno e chiuderlo in uno zaino o borsa se si è fuori dalla propria abitazione e bisogna andare in un bagno pubblico. Soltanto in questo modo, ci saranno meno probabilità di avere infezioni o altro.

Per finire, è fondamentale lavarsi le mani ogni volta che si va in bagno, così da non portare fuori dalla stanza i batteri di cui vi abbiamo parlato nel paragrafo precedente. Fare attenzione ad ogni dettagli è importantissimo per limitare la circolazione di infezioni e malattie e fare a meno di sporcizie e ulteriori problemi di salute. Da adesso in poi, ogni volta che vi verrà voglia di usare il cellulare in bagno, ricordatevi di questo articolo.