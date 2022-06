Nel pomeriggio di ieri a Lonato del Garda (Brescia) un’auto ed una moto si sono scontrate sulla provinciale 567: morto un 57enne, ferita gravemente la compagna.

Un terrificante incidente stradale è costato la vita ad un uomo di 57 anni. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 567 nel territorio comunale di Lonato del Garda, in provincia di Brescia.

Il 57enne era alla guida della sua moto, su cui viaggiava anche la compagna, che è entrata in collisione con una vettura e la coppia è stata sbalzata sull’asfalto. Nulla da fare per il centauro. La compagna è stata trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata in gravissime condizioni.

Lonato del Garda, scontro tra auto e moto: morto 57enne, grave la compagna

Un uomo è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 12 giugno, a Lonato del Garda, comune in provincia di Brescia, in seguito ad un incidente stradale. A perdere la vita Sergio Mason, 57enne residente a Monzambano.

La vittima stava percorrendo la strada provinciale 567 in direzione Castiglione a bordo della sua Ducati Multistrada insieme alla compagna, di 48 anni. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, riportano i colleghi di Brescia Today, la moto si è scontrata con un’auto, una Volkswagen Golf alla guida della quale vi era un 36enne. Dopo l’urto, il mezzo a due ruote è finito a decine di metri di distanza e la coppia sbalzata sull’asfalto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in pochi minuti gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. I sanitari hanno provato a rianimare il 57enne, ma ogni tentativo non ha avuto successo: troppo gravi le lesioni riportate. La compagna è rimasta gravemente ferita ed è stata elitrasportata presso l’ospedale Civile di Brescia. Accompagnati in ospedale anche il conducente e l’altra persona che viaggiavano sulla vettura coinvolta che avrebbero riportato solo lievi ferite.

I rilievi di legge e le indagini sulla tragedia sono stati affidati alla Polizia Stradale, giunta sul posto. Stando ai primi accertamenti, riporta Brescia Today, pare che lo scontro possa essere avvenuto dopo una svolta improvvisa da parte della Golf che viaggiava nella stessa direzione della moto.