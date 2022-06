Un ragazzo di 21 anni è morto la scorsa notte dopo che l’auto su cui viaggiava si è schiantata contro un albero a Torrone di Camerino (Macerata).

Ancora un gravissimo incidente stradale. La scorsa notte, un’auto con a bordo quattro ragazzi è finita fuori strada mentre percorreva la provinciale 22 terminando la propria corsa contro un albero all’altezza di Torrone di Camerino (Macerata).

Purtroppo nel violentissimo impatto uno dei quattro occupanti della vettura, un giovane di soli 21 anni, ha perso la vita. Feriti gli altri tre amici che sono stati trasportati in ospedale dal personale medico intervenuto sul posto.

Incidente mortale durante la scorsa notte, tra sabato 11 e domenica 12 giugno, a Torrone, piccola frazione di Camerino, in provincia di Macerata. A perdere la vita un ragazzo di 21 anni di cui non è stata resa nota l’identità.

La vittima era a bordo di un’auto, su cui viaggiavano altri tre suoi amici, seduto a lato passeggero. Mentre la vettura percorreva la strada provinciale 22, riporta la redazione de Il Resto del Carlino, per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo ed il veicolo è finito fuori dalla carreggiata schiantandosi contro un albero.

In pochi minuti, sul luogo dello schianto, sono arrivati i vigili del fuoco ed i mezzi di soccorso del 118. Lo staff sanitario non ha potuto fare nulla per il 21enne che ha perso la vita in seguito all’impatto. I tre amici, riferisce Il Resto del Carlino, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale: uno a Torrette e gli altri due al nosocomio di Camerino. Non si conoscono le loro condizioni.

Oltre ai soccorsi sono intervenuti i carabinieri che si sono occupati dei rilievi di legge e stanno cercando di risalire all’esatta dinamica del sinistro. Da appurare anche le cause che avrebbero fatto terminare l’auto fuori dalla sede stradale.