Federica Nargi ha fatto sognare il popolo del web scoprendo le curve generose. La visione sta catalizzando l’attenzione, i fan sono nel delirio.

Fascino a non finire, lineamenti angelici, curve sbalorditive. Federica Nargi torna a stupire con la sua bellezza messa in risalto da una mise rovente.

Diventata conosciuta nel mondo dello spettacolo per la sua partecipazione a “Striscia la Notizia” nella veste di Velina mora, nel tempo la sua bellezza ha folgorato il pubblico.

In particolare a rimanere ammaliato Alessandro Matri, famoso calciatore diventato suo marito, con cui ha dato alla luce due splendide figlie. Sposati dal 2009 i due formano una delle coppie più belle dello spettacolo: non mancano scatti in cui sono ritratti uno al fianco dell’altra condivisi sulla seguitissima pagina Instagram della showgirl.

Tra set e shooting ogni suoi scatto fa sempre girare la testa: l’ultimo condiviso ne è la conferma.

Federica Nargi: la scollatura fa sognare, fan nel delirio

