Carolina Stramare in un outfit dalla sensualità impressionante, i commenti esaltano la bellezza mozzafiato dell’ex Miss Italia

Il fascino e l’eleganza di Carolina Stramare non li scopriamo certo oggi, ma ogni giorno di più abbiamo conferme sulla sua bellezza decisamente non comune. La modella 23enne è sempre più una delle preferite dagli italiani sui social e non solo.

Eletta Miss Italia nel 2019, da allora ha fatto assoluta incetta di ammiratori su Instagram. Non stupisce, visti i suoi tratti che ricordano molto quelli dell’attrice americana Megan Fox, sotto tutti i punti di vista.

Silhouette slanciata e conturbante, sguardo di ghiaccio, Carolina raccoglie oltre 400 mila followers su Instagram, con un trend in fortissima crescita. La madrina dell’ultimo campionato di Serie B ha dato svariate prove del suo fascino da urlo e anche in questo abbrivio d’estate lo ha confermato. Sarà senza dubbio una delle protagoniste assolute sul web, anzi lo è già.

Carolina Stramare, l’abito che non nasconde assolutamente nulla: curve tutte in vista, Instagram in visibilio totale

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Shaila Gatta, il dress code che ti fa girare la testa: scollatura profondissima – FOTO

In quel di Ibiza, Carolina decide di dare fondo a tutta la sua sensualità provocante e prorompente, con un post che racchiude alcuni scatti e un paio di brevi video. Il vestitino trasparente che indossa lascia intravedere tutto al di sotto, la Stramare è davvero in splendida forma e infiamma la platea più che mai.

Curve perfettamente visibili e avvolgenti come al solito, movenze sensuali e il solito sguardo che non fa prigionieri e quasi ipnotico. Immagini che lasciano inevitabilmente il segno e scatenano l’ammirazione dei fan, con like a profusione e commenti entusiasti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Riconoscete la bambina nella FOTO? Oggi è una delle showgirl più richieste, suo marito è amatissimo

“Sei di una bellezza imbarazzante”, è uno dei messaggi più ricorrenti. E arriva il riconoscimento non solo dal pubblico maschile: “Sono scioccata, sono una donna ma tu sei veramente la più bella del mondo“. L’ennesimo capolavoro firmato da Carolina.