Riconoscete la bambina nella FOTO? Oggi è una delle showgirl più richieste, suo marito è amatissimo

Occhi grandi e penetranti, sguardo severo ma bellissimo. Da adolescente era soprannominata “La bruttina” per ironizzare sulla sua evidente bellezza.

Se osservando anche solo per un istante questa foto non siete stati in grado di capire chi è la bambina immortalata con questi occhi grandi e la frangetta sbarazzina, allora non avete mai visto “Non è la Rai”.

Ha infatti debuttato in televisione nel 1994, prendendo parte alla quarta edizione del programma di Gianni Boncompagni, dove ha catturato tutti per la sua voce e la bellezza folgorante, tanto che veniva soprannominata in modo ironico “La bruttina”.

È stata per molti anni conduttrice e co-conduttrice in programmi Mediaset come “Scherzi a parte”, “La sai l’ultima?”, “Stranamore” e volto di molte televendite sia nella rete privata che pubblica.

Nel 2018 prende parte come concorrente alla tredicesima edizione de L’isola dei famosi, condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5, dove si classifica semifinalista. Avete capito di chi si tratta?

Alessia Mancini, 43 anni e una bellezza travolgente

Sembra sparita da un pò dalla tv per lasciare spazio invece al marito Flavio Montrucchio impegnato invece nella nuova stagione del programma “Primo appuntamento” su Real Time. Le nozze tra i due proseguono a gonfie vele da molti anni (ben 16), un amore che ha dato vita anche a Mya, nata nel 2008 e Orlando nato nel 2015.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Beccati in camera di Chanel”, a casa di Ilary e Francesco succede il finimondo: i dettagli clamorosi

Alessia Mancini – 44 anni il prossimo 25 giugno – è però attivissima sui social dove conta 527mila follower e oggi è il volto di alcune programmazioni legate alla cucina e spot importanti, come quello per In’s Supermercati di cui è volto ambassador.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sotto il sole dell’isola…” Mercedesz Henger, ecco cosa accade davvero in Honduras – FOTO

Recentemente inoltre ha vinto nel programma di Alessandro Borghese “Celebrity Chef”, su TV8, in cui ha dato filo da torcere all’avversario Francesco De Carlo, dimostrando le sue incredibili doti come cuoca ma che invece i suoi fan conoscono già molto bene grazie alle numerose dirette che svolge di continuo sui social.