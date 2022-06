Nilufar Addati sprigiona sensualità da tutti i pori. La foto apparsa sui social è qualcosa di mai visto prima: fan in delirio!

Il pubblico di Canale Cinque la ricorda soprattutto per via dei suoi trascorsi televisivi a “Uomini e Donne” e “Temptation Island”. Di fatto, in questi ultimi anni, Nilufar Addati è divenuta una vera e propria celebrità all’interno dell’universo social, essendo richiestissima dai brand più famosi del mondo della moda.

Grazie al lavoro da modella e influencer, l’ex tronista è persino riuscita ad acquistare la casa dei suoi sogni, in cui si starebbe trasferendo proprio in questo periodo. Bellissima, intraprendente e con un seguito social composto da oltre 1 milione di unità, nella vita di Nilufar tutto starebbe procedendo per il verso giusto.

I followers, innamorati persi di lei, non mancano di commentare ogni scatto della sensualissima influencer. Proprio la compilation apparsa pochi minuti fa su Instagram, in realtà, sembrerebbe aver letteralmente steso i seguaci di Nilufar. Il motivo? L’outfit bollente in cui la modella ha deciso di proporsi.

“Che femmina” Nilufar Addati sprigiona sensualità da tutti i pori: la FOTO non è per cardiopatici

