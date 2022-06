Tragedia per il cast cinematografico della serie Netflix. Il dramma è avvenuto nella regione messicana della Baja California Sur.

Drammatico incidente su una strada che attraversa la regione messicana della Baja California Sur. Il dramma risale allo scorso giovedì 16 giugno, nella parte nord-occidentale del Paese. Secondo le prime ricostruzioni riportate da La Nacion, l’intero cast cinematografico è stato coinvolto nell’impatto: il camion che trasportava attori e membri del cast si è ribaltato a pochi passi dal luogo adibito alle riprese della serie Neflix.

Incidente per il cast di The Chosen One: 2 morti, 6 feriti

Dovevano portare avanti le riprese per il prosieguo di The Chosen One, ma l’attività si è conclusa nel peggiore dei modi. Un tragico incidente stradate, avvenuto a pochi passi dal luogo delle registrazioni, ha tolto la vita a 2 attori della serie Netflix. Questi sono Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar, conosciuto anche col nome d’arte “Paco Mufote“. Stando alle prime ricostruzioni riportate dai principali media internazionale, i due professionisti si trovavano a bordo di un furgoncino al momento dell’incidente: le dinamiche vedono il veicolo ribaltarsi proprio a poca distanza dal sito programmato per effettuare le riprese, a Santa Rosalia in Messico.

Forte rabbia e indignazione sui social, non solo da parte degli amici e delle persone più vicine ai due attori. Come riporta The Daily Beast, l’entourage dei noti volti della serie hanno puntato il dito contro il sistema logistico e organizzativo della produzione. D’altronde, la società Redrum è stata più volte criticata dagli stessi membri del cast per la continua inosservanza in termini di trasporti scadenti e insicuri. Al momento la piattaforma Netflix non ha commentato l’accaduto.

The Chosen One è una serie Neflix ispirata al fumetto di Mark Millar. La trama parla di un giovane 12enne che si riconosce come la nuova incarnazione di Gesù, tornato sulla Terra per salvare l’umanità. Le nuove registrazioni erano iniziate dallo scorso aprile.