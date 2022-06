Miriam Leone lo annuncia sui social: “innamorata e…”. La FOTO riempie i fan di gioia

Miriam Leone ha lasciato i fan senza fiato sui social. Un annuncio ha mandato tutti in tilt, subito è un tripudio di like.

Occhioni verdi, fisico statuario, talento a non finire. Miriam Leone non smette mai di conquistare il pubblico con le sue pellicole e la sua bellezza.

37 anni, di Catania, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della partecipazione a “Miss Italia”, vincendone la 69esima edizione.

Da allora si è affermata nel mondo dello spettacolo non solo come modella, ma anche come conduttrice di successo nonché attrice, sfondando in film e fiction.

Accanto a tutto questo ha conquistato i social dove è molto seguita: in particolare è su Instagram dove condivide scatti di vita professionale e personali accomunati dalla sua bellezza irresistibile. Nell’ultimo pubblicato non solo ha stupito con la sua bellezza, ma anche con un annuncio.

Miriam Leone, l’annuncio più dolce: fan nel delirio

