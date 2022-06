“Vite al limite”. Dalla denuncia al programma alla tragica fine: il percorso di Gina Krasley (275 kg)

“Vite al Limite”. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi del Dr. Nowzaradan. La storia di Gina Krasley

La quinta puntata dell’ottava stagione della controversa serie “Vite al limite” (dedicata al racconto di storie di individui patologicamente obesi) ha visto come protagonista Gina Krasley.

La donna (originaria di Tuckerton, New Jersey) aveva 28 anni quando è apparsa per la prima volta sugli schermi televisivi. Aveva raggiunto il peso spaventoso di 275 kg. Per questo motivo ha deciso di affidarsi alle cure del famoso chirurgo bariatrico di origine iraniana Younan Nowzaradan. Solo lui e la sua equipe con base a Houston (Texas) avrebbero potuto aiutarla a ritrovare benessere e salute. Il medico è già stato artefice di numerosi “miracoli”, documentati nella docu-serie nota in tutto il mondo. Con Gina i risultati sono stati deludenti. Scopriamo perché.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Gina Krasley

