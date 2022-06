Fedez, inizio di giornata turbolento: la figlia e il gesto del “tentato omicidio” – VIDEO

Inizio settimana turbolento per Fedez e la sua famiglia. Il gesto efferato di Vittoria scatena una reazione inevitabile per il rapper.

La famiglia dei Ferragnez non finisce più di sorprendere, in questo periodo. I quattro componenti del nucleo milanese hanno si rendono spesso protagonisti di ‘affari’ casalinghi, sotto gli occhi di tutti.

Sia a Fedez che Chiara piace e non poco il coinvolgimento del pubblico social. Non a caso, l’imprenditrice milanese vanta circa 30 milioni di followers su Instagram. Non è da meno neppure Fedez, che scevro degli impegni di lavoro nelle prossime settimane si dedica maggiormente alla famiglia e alla crescita dei figli.

Proprio di Vittoria si parla nell’ultima videoclip condivisa sulle piattaforme social dai suoi genitori, rimasti letteralmente sorpresi dall’ingenuo gesto e dall’inconsapevolezza della piccola di provocare qualche dispiacere (in questo caso) al suo amato papà

Fedez e il gesto del ‘tentato omicidio’ di Vittoria: reazione inevitabile – VIDEO

